भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के राष्ट्रपति बेड़े-2022 के समीक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उनके साथ रक्षामंत्री राजनाथ भी नजर आए. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं, उन्होंने जिस बेड़े की समीक्षा की है उसमें 60 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां और 55 विमान शामिल हैं. यह बारहवीं फ्लीट रिव्यू है और इसका खास महत्व है इसे भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के रूप में मनाया जा रहा है.Also Read - भूपेश बघेल के पिता की मांग- EVM की जगह बैलेट पेपर से कराए जाएं चुनाव, ऐसा नहीं होने पर मांगी ‘इच्छामृत्यु’ की अनुमति

#WATCH | President Ram Nath Kovind reviews the Indian Naval Fleet comprising over 60 ships and submarines, and 55 aircraft

The 12th edition of President’s Fleet Review is being conducted at Visakhapatnam as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav pic.twitter.com/MUWsnA6jkd

— ANI (@ANI) February 21, 2022