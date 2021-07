India-China Corps Commander level talks, News: भारत और चीन (India-China) के बीच साढ़े तीन महीने से अधिक समय के अंतराल के बाद आज शनिवार को सुबह 10:30 बजे 12वें दौर की स्तरीय सैन्य वार्ता (12th round Corps Commander level talks)शुरू हुई, जिसमें पूर्वी लद्दाख ( East Ladakh) में टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने की (troops disengagement ) प्रक्रिया पर चर्चा की जा रही है. भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन कर रहे हैं, जो लेह स्थित 14 वीं कोर के कमांडर हैं. भारत का इरादा कोर कमांडरों की 12 वें दौर की वार्ता में हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में सैनिकों को हटाने के संदर्भ में एक सार्थक परिणाम तक ले जाने का है.Also Read - COVID19 Cases Update: देश में लगतार चौथे दिन कोरोना के सक्रिय मरीज बढ़े, आज 41,649 नए केस दर्ज हुए

इंडियन आर्मी के सूत्रों ने बताया कि भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 12वां दौर आज सुबह 10:30 बजे वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी पक्ष के मोल्‍दो में शुरू हुआ. भारत और चीन गोगरा हाइट्स और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र सहित तनाव वाले प्‍वाइंट्स से सैनिकों की वापसी पर चर्चा कर रहे हैं.

12th round of Corps Commander level talks between India & China started today at 10:30 am in Moldo on the Chinese side of the Line of Actual Control.

India & China discussing disengagement of troops from friction points incl Gogra Heights & Hot Springs area: Indian Army sources

