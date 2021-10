Insurance of Rs 50 Lakhs Anganwadi workers and Helpers, News: देशभर की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार अब इनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर देगी. यह जानकारी केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के विश्‍वस्‍त सूत्रों के हवाले से सामने आई है.Also Read - Ration Card Yojana: PMGKY राशन कार्ड धारकों को इस महीने तक मुफ्त मिलेगा राशन, जानिए- कब तक के लिए बढ़ाई गई योजना?

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के खबर के मुताबिक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है क‍ि देश की 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहायिकाओं को 50 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा.

More than 13 lakh Anganwadi workers and over 11 lakh helpers will get the benefit of insurance of Rs 50 lakhs under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: Ministry of Women & Child Development Sources

