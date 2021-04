Maharashtra Accident: महाराष्ट्र में वैसे ही कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है जिससे त्राहिमाम मचा है, वहीं आज सुबह मुंबई के विरार स्थित विजय बल्लभ अस्पताल, जिसे कोविड अस्पताल घोषित किया गया है, उसके आईसीयू में आग लगने से अबतक 13 मरीजों की मौत की खबर है.हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही फायर विभाग की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई हैं महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अस्पताल में आग लगने के कारण 13 लोगों की मौत हो गई. Also Read - Covid-19 In India: लौट रहे प्रवासी श्रमिकों का छलका दर्द-याद हैं परेशानियां, यहां हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे...

जानकारी के अनुसार जब अस्पताल में आग लगी उस समय आईसीयू वार्ड में 17 मरीज मौजूद थे. अभीतक आग लगने की घटना के पीछे का कारण शॉट-सर्किट होना बताया जा रहा है. वहीं, पुलिस के मुताबिक घटना के कारण का सही कारण जांच के बाद ही सामने आएगा. अस्पताल के बाकि मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है. Also Read - Maharashtra के जलगांव में ट्रक पलटने से 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत, PM मोदी ने जताया दुख

बता दें कि इससे पहले नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक का दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई थी. Also Read - Maharashtra News: महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में 30 फुट गहरी खाई में गिरी बस, 5 की मौत 30 से अधिक घायल

#UPDATE 13 people have died so far in fire at COVID hospital in Virar, in Vasai Virar municipal limits, Palghar district

(Earlier visuals)#Maharashtra pic.twitter.com/KHTiSqbLMY

— ANI (@ANI) April 23, 2021