Maharashtra Accident: देश में कोरोना वायरस के कहर के बीच एक और दुखद समाचार महाराष्ट्र से मिल रही है. यहां पालघर के वसई में एक कोविड 19 अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ. कोविड अस्पातल में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई है. वसई विरार नगर निगम ने इसकी जानकारी दी है. मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल के अन्य प्रभावित मरीजों को पास के दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है.बता दें कि इससे पहले नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक का दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई थी. Also Read - Maharashtra के जलगांव में ट्रक पलटने से 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत, PM मोदी ने जताया दुख

इससे पहले आज अहले सुबह कोविड सेंटर में आग लगने की जानकारी मिली जिसमें 12 मरीजों की बात सामने आई थी. उसके बाद एक और मरीज की मौत की खबर मिलने के बाद मौत का आंकड़ा अबतक 13 हो गया है.

Maharashtra: Fire breaks out at a COVID Center in Vasai of Palghar district. Affected patients are being shifted to nearby hospitals. Details awaited. pic.twitter.com/QfclEgBvvj

