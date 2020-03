बेंगलुरुः कर्नाटक के तुमकुरु में कुनिगल के निकट शुक्रवार की तड़के दो कारों के बीच टक्कर में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. हादसे में मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि 13 में से 12 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक बच्चे की मौत अस्पताल में हुई. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मृतकों में 10 लोग तमिलनाडु और तीन बेंगलुरु के थे. सभी तीर्थयात्री थे जो कि कर्नाटक के धर्मस्थल जा रहे थे. पुलिस ने बताया कि मृतकों में पांच महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं. तुमकुरू पुलिस अधीक्षक (एसपी) के वी कृष्णा ने बताया, ’13 लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना मध्य रात्रि के बाद हुई. एक कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई और दूसरी कार उससे टकरा गई.’ पुलिस को क्षतिग्रस्त वाहनों से शव निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी.

Karnataka: At least 12 people lost their lives after two cars collided in Tumkur at around 3 am today. pic.twitter.com/GWe5mz08rm

— ANI (@ANI) March 6, 2020