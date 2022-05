नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को सशस्त्र बलों के जवानों को 13 शौर्य चक्र पुरस्कार प्रदान किए. इनमें से 6 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया. थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किया. इस दौरान उपराष्‍ट्रपति व्‍यकैया नायूड, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे.Also Read - यूपी: PM मोदी और CM योगी के खिलाफ अभद्र टिप्‍पणी करने पर सपा नेता समेत तीन पर केस दर्ज

#WATCH | Delhi: Parents of Captain Ashutosh Kumar of 18 Madras Regiment receive his Shaurya Chakra (posthumously) from President Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhawan. pic.twitter.com/qwacxR2ToZ

— ANI (@ANI) May 10, 2022