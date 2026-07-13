कोलकाता एयरपोर्ट पर बनी 136 साल पुरानी मस्जिद में एंट्री बंद, क्यों लिया गया बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट (दमदम एयरपोर्ट) के ऑपरेशनल इलाके में स्थित 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने और एंट्री पर अस्थायी रोक लगा दी गई है. इस मस्जिद को बांकरा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है. NBT की खबर के मुताबिक, यह मस्जिद एयरपोर्ट के सेकेंडरी (छोटे) रनवे से सिर्फ 165 मीटर की दूरी पर है, जबकि अंतरराष्ट्रीय एविएशन नियमों के मुताबिक ऐसी संरचनाओं की न्यूनतम दूरी 240 मीटर होनी चाहिए. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की जमीन पर बनी यह मस्जिद रनवे विस्तार, फ्लाइट ऑपरेशन्स और सुरक्षा के लिए रुकावट बन रही थी. अब इसे एयरपोर्ट की सीमा से बाहर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यह मस्जिद करीब 136 साल पुरानी है और एयरपोर्ट बनने से पहले बनी थी. aajtak की खबर के मुताबिक, एयरपोर्ट के विस्तार के बाद यह ऑपरेशनल एरिया में आ गई. मुख्य रनवे के रखरखाव या खराब मौसम में सेकेंडरी रनवे का इस्तेमाल होता है, लेकिन मस्जिद की वजह से बड़े विमानों (जैसे Boeing 787 या Airbus A330) के लिए रनवे की लंबाई पर्याप्त नहीं रहती. टचडाउन पॉइंट को 88 मीटर शिफ्ट करना पड़ा, जिससे रनवे छोटा हो गया. इससे फ्लाइट ऑपरेशन्स, इमरजेंसी लैंडिंग और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) लगाने में दिक्कत होती है.
शनिवार, 11 जुलाई से मस्जिद में नमाज स्थगित कर दी गई है और एंट्री पास बंद हैं. शुरू में इसे सड़क की मरम्मत बताया गया, लेकिन असल वजह सुरक्षा चिंताएं और रिलोकेशन की तैयारी है. केवल आधार कार्ड दिखाकर CISF बस से नमाजियों को अंदर ले जाने की व्यवस्था थी, जिसे BCAS (Bureau of Civil Aviation Security) ने जोखिम भरा बताया. फर्जी दस्तावेजों की आशंका और हाई-सिक्योरिटी जोन में बिना बायोमेट्रिक पास के एंट्री सुरक्षा के लिए खतरा थी. BJP विधायक सौरव सिकदर ने इसे गंभीर सुरक्षा खामी करार दिया. पश्चिम बंगाल में BJP सरकार आने के बाद यह मुद्दा फिर जोर पकड़ा. पहले ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी सरकारों में रिलोकेशन प्रस्ताव रद्द हो चुके थे.
अब राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर मस्जिद को एयरपोर्ट के बाहर शिफ्ट करने की योजना पर काम कर रहे हैं. मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि विशेष इंजीनियरिंग तरीके से शिफ्ट किया जाएगा ताकि इसका ऐतिहासिक महत्व बना रहे. बाहर नई जगह पर नमाज की व्यवस्था की जाएगी.
एयरपोर्ट सुरक्षा पहले, क्योंकि यहां PM, CM और VVIP अक्सर आते-जाते हैं. मस्जिद की वजह से दोनों रनवे एक साथ पूर्ण क्षमता से नहीं चल पाते. रिलोकेशन से रनवे विस्तार, आधुनिक सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी संभव होगी. मस्जिद समिति और स्थानीय लोगों से बातचीत चल रही है. कुछ विरोध है, लेकिन कई नमाजी सुरक्षा के कदम से सहमत बताए जा रहे हैं.
मस्जिद पहले खुली जमीन पर थी. एयरपोर्ट विस्तार के बाद यह 150-165 मीटर अंदर आ गई. लंबे समय से AAI इसे शिफ्ट करने की कोशिश कर रही थी. मौजूदा फैसला एविएशन सुरक्षा, पैसेंजर सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर आधारित है. प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, भारी पुलिस बल तैनात है. यह कदम कोलकाता एयरपोर्ट को विश्व स्तर का बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. मस्जिद का धार्मिक महत्व बना रहेगा, बस जगह बदलेगी.
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