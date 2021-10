13th round of India-China talks to be held in Moldo on Chinese side of the LAC at 10:30 am Sunday: नई दिल्ली: भारत (INDIA) और चीन (CHINA) के बीच उच्च स्तरीय 13वीं सैन्य वार्ता (13th round of India-China talks) का दौर रविवार को शुरू होगा, जिसमें पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष बिंदुओं से सैनिकों की वापसी प्रक्रिया में कुछ आगे बढ़ने पर ध्यान दिया जाएगा. सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह 13वें दौर की वार्ता होगी, इससे पहले दोनों देशों के बीच 12वें दौर की वार्ता 31 जुलाई को हुई थी. सूत्रों ने शनिवार को बताया कि वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के चीनी पक्ष पर मोल्डो सीमा बिंदु पर सुबह 10: 30 बजे शुरू होगी. रविवार की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14 वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन करेंगे.Also Read - अगले सीजन में जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ियों को लेकर टीम तैयार करे सनराइजर्स हैदराबाद: ब्रायन लाराअगले सीजन में जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ियों को लेकर टीम तैयार करे सनराइजर्स हैदराबाद: ब्रायन लारा

सेना के सूत्रों के मुताबिक, चल रहे सैन्य गतिरोध को हल करने के लिए भारत-चीन वार्ता का 13वां दौर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन की ओर मोल्दो में कल सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जिसमें टकराव वाले क्षेत्र हॉट स्प्रिंग्स में के समाधान पर बातचीत के दौरान चर्चा होगी.

माना जा रहा भारतीय पक्ष देप्सांग बुलगे और डेमचोक में मुद्दों के समाधान के लिए दबाव डालने के अलावा टकराव वाले शेष बिंदुओं से जल्द से जल्द सैनिकों की वापसी की मांग करेगा. दोनों देशों के बीच 12वें दौर की वार्ता 31 जुलाई को हुई थी. वार्ता के कुछ दिनों बाद, दोनों सेनाओं ने गोगरा में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की, जिसे इस क्षेत्र में शांति की बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया.

13th round of India-China talks to address the ongoing military stand-off to be held in Moldo on the Chinese side of the Line of Actual Control (LAC) at 10:30 am tomorrow. Resolution of friction point at Hot Springs to be discussed during the talks: Army sources pic.twitter.com/B6RTcAbsXp

