अमेरिका-इज़राइल VS ईरान जंग के बीच घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा, जानिए अब कितने रुपए का मिलेगा

Ujjwala योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी मिलती है, लेकिन गैर-सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं को पूरी कीमत चुकानी पड़ती है.

जानिए नई कीमत
मध्य पूर्व में अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया है. इस संकट के बीच भारत में घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में अचानक तेज़ उछाल आया है, जिससे आम जनता को महंगाई का सीधा झटका लगा है. 7 मार्च 2026 से लागू नई दरों के अनुसार, दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 913 रुपये हो गई है. इससे पहले यह 853 रुपये में उपलब्ध था, यानी एक झटके में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

यह वृद्धि पूरे देश में लागू है और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के साथ जोड़ा है. मध्य पूर्व संकट के कारण सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका से कीमतें प्रभावित हुई हैं. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, यह बढ़ोतरी 7 मार्च से प्रभावी है.

दिल्ली के अलावा अन्य प्रमुख शहरों में भी समान वृद्धि देखी गई है-

  • मुंबई में अब 912.50 रुपये,
  • कोलकाता में 930 रुपये और
  • चेन्नई में 928.50 रुपये तक पहुंच गई है.

कमर्शियल सिलेंडर भी महंगे

घरेलू एलपीजी के साथ-साथ कमर्शियल सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं. 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 115 रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई है. दिल्ली में अब यह 1883 रुपये का मिलेगा, जबकि मुंबई में 1835 रुपये हो गया है. इससे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बोझ बढ़ेगा, जिसका असर बाहर खाने की कीमतों पर पड़ सकता है.

एलपीजी का उत्पादन अधिक करने के निर्देश

सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं. 6 मार्च 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (ESMA) के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सभी तेल रिफाइनरियों को निर्देश दिया कि वे एलपीजी का उत्पादन अधिकतम स्तर पर बढ़ाएं.

रिफाइनरियों को प्रोपेन और ब्यूटेन स्ट्रीम्स को पेट्रोकेमिकल्स या अन्य उत्पादों के लिए डायवर्ट न करने और केवल एलपीजी उत्पादन के लिए उपयोग करने का आदेश दिया गया है. यह एलपीजी को केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों IOC, BPCL और HPCL को उपलब्ध कराने के लिए है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं की आपूर्ति प्रभावित न हो.

मध्य पूर्व संकट से सप्लाई डिसरप्शन

यह फैसला मध्य पूर्व संकट से उत्पन्न संभावित सप्लाई डिसरप्शन से बचाव के लिए लिया गया है. भारत एलपीजी का बड़ा आयातक है और इसका अधिकांश हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है. संकट के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण मार्ग प्रभावित हो सकते हैं.

सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है, ताकि घरों में रसोई गैस की कमी न हो. यह बढ़ोतरी घरेलू बजट पर असर डालेगी, खासकर मध्यम वर्ग पर.  विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय तनाव लंबा खिंचा तो और बढ़ोतरी संभव है, लेकिन सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाकर स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है.

