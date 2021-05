14 Days Full Lockdown Extends In Odisha:कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बचने के लिए ओडिशा में 19 मई से फिर 14 दिनों का फुल लॉकडाउन लागू रहेगा. बता दें कि पहले से ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने 14 दिनों के लिए कंपलीट लॉकडाउन लगा रखा है. जिसे फिर से 14 दिनों के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है. सूबे में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते नए मामलों की वजह से सरकार ने यह कदम उठाया है. मुख्य सचिव एससी मोहपात्रा की ओर से एक जारी आदेश में कहा गया है कि वीकेंड को छोड़कर सभी अन्य दिनों में जरूरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. Also Read - बीजेडी से बाहर हुए बैजयंत पांडा पर आफत, अब हेलीकॉप्टर हुआ जब्त

सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि लोगों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उनके घरों के 500 मीटर के दायरे में जरूरी चीजे खरीदने की इजाजत दी जाएगी. वीकेंड के दौरान वे सिर्फ चिकित्सीय सेवाओं के लिए ही घर से बाहर निकल सकेंगे. आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन का मकसद आम लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करना है और सामान लाने-जाने वाली गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी.

There shall be lockdown throughout the state from May 19th till 5 am of June 1st. There shall be a complete shutdown on weekends, starting 6 pm of Fridays till 5 am of Mondays: Government of Odisha pic.twitter.com/h9w7niG0cL

— ANI (@ANI) May 18, 2021