पश्चिम बंगाल रेल हादसे के बाद 14 ट्रेनें रद्द, कई गाड़ियों का बदला रूट, यहां देखें लिस्ट

South Eastern Railways Cancelled Train List: पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज सुबह दो मालगाड़ियों की टक्कर के बाद से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है. दक्षिण पूर्व रेलवे एक अधिकारी ने बताया कि खड़गपुर-आद्रा रेल डिवीजन पर 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया जबकि कुछ ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया है. इसके साथ ही दो अन्य ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट (Short Terminate) किया गया है.

14 trains cancelled, 3 diverted and 2 short terminated due to the derailment of goods train at Ondagram station of Adra Division today: South Eastern Railway https://t.co/cXKOVGuUum pic.twitter.com/qyjkDLdOb1 — ANI (@ANI) June 25, 2023