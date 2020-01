नई दिल्ली: उत्तर भारत में लगातार पड़ रही ठंड से अभी तक राहत नहीं मिल पाई है. सोमवार को घने कोहरे के चलते दिल्ली आ रहीं 14 ट्रेनें एक से लेकर से तीन घंटे तक की देरी से दिल्ली पहुंच रही है. सबसे ज्यादा विलंब से दिल्ली आ रहीं ट्रेनों में मुंबई-अमृतसर एक्सप्रेस है जो 3 घंटे की देरी से दिल्ली आ रही है.

14 trains are running late due to low visibility and other operational reasons, in the Northern Railway region.

— ANI (@ANI) January 27, 2020