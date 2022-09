नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आज सोमवार को मंकीपॉक्स का मामला सामने आया है. इस केस के सामने आने से देश में मंकीपॉक्स के कुल 14 मामले हो गए हैं, जबकि दिल्ली में आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया है. दिल्ली में नाइजीरिया की 30 वर्षीय महिला मंकीपॉक्स से संक्रमित पाई गई है.Also Read - Monkeypox Update: दिल्ली में मिला मंकीपॉक्स का 9वां मरीज, देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 14

आधिकारिक सूत्र के मुताबिक, दिल्ली में एक नाइजीरियाई नगरिक के सकारात्मक निकलने के बाद भारत में यह 14वां मंकीपॉक्स का केस सामने आया है. इसका परीक्षण दिल्ली में किया गया, इसके बाद दिल्ली में मंकीपॉक्स के सक्रिय मामलों की संख्या 9 हो गई है.

14th monkeypox case reported in India, after a Nigerian national test positive in Delhi; taking the figure to 9 cases in Delhi: Official sources

