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15 August Traffic Advisory 2026: दिल्ली से लेकर पटना तक इन बड़े शहरों में बदलेंगे ट्रैफिक रूट, निकलने से पहले देखें लें एडवाइजरी

15 August Traffic Advisory: 15 अगस्त को दिल्ली, पटना, लखनऊ, कोलकाता और चेन्नई में ट्रैफिक बदलेगा. कई रास्तों पर रोक और डायवर्जन रहेगा. बाहर निकलने से पहले ताजा ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें.

Written by: Rishabh Kumar
Published: August 13, 2026, 6:48 PM IST
15 August Traffic Advisory 2026: दिल्ली से लेकर पटना तक इन बड़े शहरों में बदलेंगे ट्रैफिक रूट, निकलने से पहले देखें लें एडवाइजरी
15 August traffic advisory (Image: AI)

15 August Traffic Advisory: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के कारण दिल्ली, पटना, लखनऊ समेत कई बड़े शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी. कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी, जबकि कुछ रूट पर डायवर्जन रहेगा. ऐसे में घर से निकलने से पहले जान लें आपके शहर में कहां-कहां ट्रैफिक बदलेगा. इस आर्टिकल में हम आपको देश के प्रमुख ट्रैफिक अपडेट्स के बारे में बता रहे हैं.

पटना में गांधी मैदान के आसपास रोक

पटना में 15 अगस्त का मुख्य समारोह गांधी मैदान में होगा, जहां सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तिरंगा फहराएंगे. समारोह के दौरान सुबह 7 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक गांधी मैदान के आसपास कई रास्तों पर आम वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी. डाकबंगला चौराहे से गांधी मैदान की ओर सामान्य वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी. न्यू डाकबंगला रोड, एसपी वर्मा रोड और बुद्ध मार्ग के कुछ हिस्सों में भी ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा. जेपी गंगा पथ से गांधी मैदान की ओर सिर्फ पास वाले वाहनों को जाने दिया जाएगा. आम लोगों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा.

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लखनऊ में भी बदलेगा ट्रैफिक प्लान

लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम और मार्च पास्ट को देखते हुए कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा. राजधानी में 15 अगस्त के मुख्य कार्यक्रमों को लेकर जनभवन और आसपास के इलाकों से लेकर पुराने लखनऊ तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है. ऐसे में इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को पहले से वैकल्पिक रूट तय करने की सलाह दी गई है. लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के साथ मार्च पास्ट की तैयारियों को लेकर भी ट्रैफिक प्लान बदला जा रहा है.

कोलकाता और चेन्नई में भी ट्रैफिक पर असर

कोलकाता में 15 अगस्त की वजहगुरु नानक सरणी यानी मेयो रोड पर सुबह 8 बजे से परेड खत्म होने तक गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी. माल वाहनों के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक रोक रहेगी. वहीं चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज के आसपास स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है. इन इलाकों में जाने वाले लोगों को कार्यक्रम के दौरान दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है.

निकलने से पहले जरूर चेक करें ट्रैफिक अपडेट

दिल्ली, पटना, लखनऊ, कोलकाता और चेन्नई के अलावा मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में भी Independence Day कार्यक्रम होंगे. हालांकि इन सभी शहरों के लिए 2026 की एक जैसी और पूरी ट्रैफिक एडवाइजरी उपलब्ध नहीं है. इसलिए पुराने साल की जानकारी को 2026 की पक्की व्यवस्था मानकर चलना सही नहीं होगा. अगर आपको 15 अगस्त को यात्रा करनी है तो निकलने से पहले अपने शहर की पुलिस की ताजा एडवाइजरी जरूर चेक करें. इससे रास्ते में लगने वाले जाम और अचानक हुए डायवर्जन से बचने में मदद मिलेगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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