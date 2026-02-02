  • Hindi
खेल-खेल में चली जाती मासूम की जिंदगी! सालभर के बच्चे ने निगल लिया Hulk, डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

अहमदाबाद सिविल अस्पताल में एक बड़ी सर्जरी के जरिए 1.5 साल के बच्चे के पेट से हल्क खिलौना निकाला. इस बात का पता उस वक्त चला, जब मां ने इशारों में बच्चे से खिलौने के बारे में पूछा.

अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने न केवल डॉक्टर बल्कि खबर पढ़ने वाले लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया. यहां डेढ़ साल का मासूम बच्चा वंश खेलते-खेलते एक प्लास्टिक का खिलौना पूरा निगल गया. यह खिलौना हल्क कैरेक्टर का था और आकार में इतना बड़ा था कि किसी बच्चे का उसे निगल लेना अपने आप में खतरनाक है. 18 जनवरी को बच्चे को अचानक उल्टी हुई और उसके चेहरे पर तकलीफ दिखने लगी, जिसके बाद माता-पिता सतर्क हुए.

मां ने इशारों में पूछा खिलौना कहां है

बच्चे की मां भाविकाबेन ने जब देखा कि वंश कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो उन्होंने तुरंत ध्यान दिया. जांच करने पर पता चला कि बच्चे के खिलौनों में से एक खिलौना गायब है. जब बच्चे से इशारों में पूछा गया, तो उसने खिलौना निगलने की बात स्वीकार की. बिना समय बर्बाद किए माता-पिता बच्चे को अहमदाबाद सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों का कहना है कि अगर माता-पिता थोड़ी भी देर करते, तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे.

रिपोर्ट में पेट में दिखा खिलौना

अस्पताल पहुंचते ही बच्चे की एक्स-रे और अन्य जरूरी जांच की गई. रिपोर्ट में दिखाई दिया कि पूरा प्लास्टिक का खिलौना बच्चे के पेट में फंसा हुआ है. यह स्थिति बेहद जोखिम भरी थी, क्योंकि अगर खिलौना पेट से आगे आंतों में चला जाता, तो आंतों में ब्लॉकेज या फटने का खतरा पैदा हो सकता था. पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के विशेषज्ञों ने तुरंत सर्जरी का फैसला लिया. क्योंकि किसी भी तरह की देरी बच्चे की जान के लिए खतरा बन सकती थी.

सर्जरी से बच्चे को मिला नया जीवन

डॉ. राकेश जोशी, विभागाध्यक्ष, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक की. सर्जरी के दौरान, पूरा खिलौना सुरक्षित तरीके से बच्चे के पेट से बाहर निकाला गया. डॉक्टरों के मुताबिक, खिलौना आकार में बड़ा और कठोर था इसलिए सर्जरी बेहद सावधानी से करनी पड़ी. ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है और अब वह तेजी से स्वस्थ हो रहा है.

माता-पिता के लिए बड़ी चेतावनी

डॉ. राकेश जोशी ने इस मामले को सभी माता-पिता के लिए एक सख्त चेतावनी बताया है. उनका कहना है कि छोटे बच्चों को ऐसे खिलौने न दें, जिन्हें वे आसानी से मुंह में डाल सकें. खासतौर पर 3 साल से कम उम्र के बच्चों पर हर समय नजर रखना बेहद जरूरी है. अगर बच्चा किसी वस्तु को निगल ले और उल्टी, दर्द या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. इस मामले में समय पर इलाज ने वंश को नया जीवन दिया, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती थी.

