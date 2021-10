15-year-old Boy arrested for attempting to rape 21-year-old college girl in Kondotti, Kerala, मलाप्पुरम (केरल): कोंडोट्टी में एक दिन पहले 21 साल की छात्रा से रेप की कोशिश करने वाला आरोपी 15 साल का नाबालिग छात्र निकला. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपी10वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने युवती को कोंडोट्टी के पास कोट्टूकारा में कॉलेज जाते समय पकड़ लिया था और पीड़िता के साथ दुष्कर्म के इरादे से उसे पास के एक खेत में घसीटकर ले गया था.Also Read - बहु पर ऐसी बिगड़ी ससुर की नीयत, परेशान बेटे को करनी पड़ी सुसाइड, फिर भी...

आरोपी ने युवती के सिर पर पत्थर से वार किया, उसके हाथ बांध दिए और उसे वश में करने के लिए उसकी गर्दन पर बहुत जोर से दबाया. पीड़िता अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रही. पीड़िता भागकर नजदीक के एक घर में पहुंचने में कामयाब रही थी. Also Read - केबिन में मरीज लड़की के आते ही डॉक्टर करता था घिनौना काम, बाहर बैठे रहते थे मां-बाप, अब...

मलाप्पुरम के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुजीत दास ने 10वीं कक्षा के छात्र को पकड़ने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि आरोपी लड़के का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और पीड़िता के मुताबिक उस लड़के ने पहले कभी उसे परेशान नहीं किया था. Also Read - मुफ्त मिल रहा खाना लेने जा रही 7 साल की बच्ची से रेप, महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

परिवार को मनगढंत कहानी बतायी, पुलिस से लड़के ने स्वीकारा

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के किसी तरह से बच निकलने के बाद आरोपी लड़का घटनास्थल से फरार हो गया. वह अपने गंदे कपड़ों और बांह एवं होठों पर खरोंच के निशान लेकर घर पहुंचा और अपने परिवार को मनगढंत कहानी बताई कि एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया था, जिसके कारण वह नीचे गिर गया था. अधिकारी ने कहा, हालांकि जब पुलिस उसके घर पहुंची और उससे पूछताछ शुरू की गई तो लड़के ने यह स्वीकार कर लिया कि 21 वर्षीया युवती के साथ यौन-उत्पीड़न के दौरान उसे ये खरोंचे लगी.

युवती के सिर पर पत्थर से वार किया, उसके हाथ बांध दिए

पुलिस के अनुसार, उसने केले के बागान के पास हमला करने से पहले कुछ दूर तक पीड़िता का पीछा भी किया था. पुलिस ने कहा कि आरोपी ने युवती के सिर पर पत्थर से वार किया, उसके हाथ बांध दिए और उसे वश में करने के लिए उसकी गर्दन पर बहुत जोर से दबाया. पुलिस ने आगे कहा कि पीड़िता भाग्यशाली थी कि वह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रही.

लड़के का आपराधिक इतिहास नहीं है, जिला स्तर का जूडो चैंपियन था

पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि वे आरोपी की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह इस तरह का अपराध करने के लिए कैसे मानसिक रूप से तैयार हुआ, क्योंकि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जिला स्तर का जूडो चैंपियन था.

आरोपी ने युवती को कॉलेज जाते समय खेत में घसीटकर ले गया था

इससे पहले सोमवार को कोंडोट्टी के एक पुलिस अधिकारी ने दिन में कहा था कि आरोपी ने युवती को कोंडोट्टी के पास कोट्टूकारा में कॉलेज जाते समय पकड़ लिया था और पीड़िता के साथ दुष्कर्म के इरादे से उसे पास के एक खेत में घसीटकर ले गया था. पीड़िता भागकर नजदीक के एक घर में पहुंचने में कामयाब रही थी.

हत्‍या की कोशिश और रेप के प्रयास का मामला दर्ज

अधिकारी ने मीडिया को बताया था कि कुछ और ब्योरा मिलने के बाद जल्द ही औपचारिक गिरफ्तारी की जाएगी. सोमवार को दुष्कर्म के प्रयास के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी थी. पीड़िता को बाद में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां से उसे घर भेज दिया गया. इस मामले में हत्या की कोशिश और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.