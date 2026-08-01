'मैं सिर्फ 15 साल की हूं, मुझसे गलती हो गई...', PM मोदी पर टिप्पणी के बाद वायरल वीडियो में लड़की ने मांगी माफी

दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में FIR का सामना कर रही एक लड़की का माफी मांगते हुए वीडियो वायरल है. वीडियो में वो खुद को 15 साल की बताकर कहती है कि दूसरों के बहकावे में आकर उसने गलती की.

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Girl Apologizes PM Modi: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ा मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में FIR दर्ज होने के बाद अब एक लड़की का माफी मांगते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है.

वायरल वीडियो में लड़की भावुक अंदाज में कहती दिखाई देती है कि उसने प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों के प्रभाव में आकर प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत बातें कहीं. वह इसे अपनी “पहली और आखिरी गलती” बताते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगती है. वीडियो में वह यह भी दावा करती है कि उसकी उम्र केवल 15 साल है और भविष्य में वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी.

पुलिस रिपोर्ट में लड़की की उम्र 25 साल

हालांकि, इस मामले में एक बड़ा सवाल उम्र को लेकर भी खड़ा हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस की तरफ से दर्ज FIR में लड़की की उम्र 25 साल बताई गई है. दूसरी ओर, वायरल वीडियो में वह खुद को 15 वर्ष की बता रही है. फिलहाल इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही संबंधित एजेंसियों की ओर से इस विरोधाभास पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है.

ये पूरा मामला 23 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ा बताया जा रहा है. आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े कई वीडियो और पोस्ट तेजी से साझा किए जाने लगे.

सोशल मीडिया पर माफी का वीडियो वायरल

माफी वाला वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे गलती स्वीकार करने का साहस बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. कई यूजर्स लड़की की उम्र को लेकर सामने आए विरोधाभास पर भी सवाल उठा रहे हैं.

फिलहाल ये साफ नहीं है कि वायरल वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया और किन परिस्थितियों में इसे बनाया गया. इसकी प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि भी अभी तक नहीं हो सकी है. इसलिए वीडियो में किए गए दावों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता. जांच एजेंसियों की आधिकारिक रिपोर्ट और आगे आने वाली जानकारी के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर साफ हो सकेगी.