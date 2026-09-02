12 साल तक हार्ट सर्जरी का इंतजार, 15 साल की बच्ची की AIIMS में मौत; अब होगी जांच

AIIMS दिल्ली में 15 साल की तन्वी की मौत के बाद जांच कमेटी गठित की गई है. परिवार ने लंबे समय से हार्ट सर्जरी का इंतजार करने और इलाज में देरी को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि AIIMS का कहना है कि बाद की जांच में सर्जरी संभव नहीं पाई गई थी. अब कमेटी मेडिकल रिकॉर्ड और मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.

दिल्ली के AIIMS में 15 साल की तन्वी की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं. तन्वी मूल रूप से कोटा की रहने वाली थी और बचपन से ही दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी. परिवार का कहना है कि वह करीब 12 साल से हार्ट सर्जरी का इंतजार कर रही थी. अब उसकी मौत के बाद AIIMS ने पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी है. रिपोर्ट के मुताबिक तन्वी को उसके परिवार ने पहली बार 10 अक्टूबर 2012 को AIIMS में दिखाया था. उस समय उसकी उम्र सिर्फ दो साल थी. जांच में उसे VSD यानी दिल में छेद और Pulmonary Atresia जैसी गंभीर जन्मजात बीमारी का पता चला था. साल 2014 के AIIMS के एक अनुमान पत्र में सर्जरी के लिए unifocalisation और conduit का जिक्र किया गया था. इसमें करीब 1.25 लाख रुपये का अनुमानित खर्च बताया गया था.

सर्जरी की तारीखें मिलीं लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ

तन्वी के पिता मुकेश परियानी का आरोप है कि परिवार को कई बार सर्जरी की तारीख दी गई, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो सका. उनका कहना है कि सितंबर 2015 की तारीख बाद में नवंबर तक बढ़ाई गई, लेकिन सर्जरी नहीं हुई. परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने इंप्लांट के लिए एक व्यक्ति को 30 हजार रुपये दिए थे. इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

AIIMS का कहना- बाद में सर्जरी संभव नहीं थी

वहीं, AIIMS का कहना है कि बाद की जांच में तन्वी के दिल की स्थिति बेहद जटिल पाई गई. अस्पताल के मुताबिक 2013 में CT एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी और कार्डियक कैथेटराइजेशन जैसी जांच की गई थीं. इसके बाद 2017 में डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी जटिल शारीरिक स्थिति के कारण corrective surgery संभव नहीं थी. अस्पताल के मुताबिक परिवार को मेडिकल मैनेजमेंट और नियमित फॉलोअप की सलाह दी गई थी.

अगस्त में हालत बिगड़ने पर फिर AIIMS पहुंची

अगस्त 2026 में तन्वी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे 24 अगस्त को AIIMS में भर्ती कराया गया. अस्पताल के अनुसार वहां उसके हार्ट-लंग ट्रांसप्लांट की संभावना को लेकर जांच की जा रही थी. 1 सितंबर की सुबह उसकी हालत अचानक बिगड़ गई. AIIMS के मुताबिक उसका ऑक्सीजन लेवल काफी गिर गया और बाद में उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ. डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सुबह करीब 5:06 बजे उसकी मौत हो गई.

अब जांच कमेटी खंगालेगी पूरा मामला

तन्वी की मौत के बाद परिवार ने इलाज और उसकी मौत की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठाए हैं. AIIMS निदेशक की अध्यक्षता में बनी कमेटी अब उसके पूरे मेडिकल रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट, इलाज, डॉक्टरों की राय और आखिरी घटनाक्रम की समीक्षा करेगी. अस्पताल ने कहा है कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट और कमेटी की जांच के बाद ही मामले में कोई अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा.