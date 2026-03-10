By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या धरती पर वापस लौटेंगे डायनासोर? 15 करोड़ साल पुराने 10 अंडों का मिला सुरक्षित घोंसला
Dinosaur Eggs: डायनासोर करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक बड़े ऐस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की वजह से खत्म हो गए, लेकिन उनके जीवाश्म आज भी धरती पर मौजूद हैं. हाल ही में पुर्तगाल में डायनासोर के 10 सुरक्षित अंडे मिले हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं.
डायनासोर करीब 24 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर रहते थे. ये दुनिया के सबसे विशालकाय जीव थे, जिन्होंने 16 करोड़ सालों से ज्यादा समय तक धरती पर राज किया. डायनासोर धरती के उन जीवों में शामिल है, जिन्हें आज तक किसी ने भी वास्तविक जीवन में नहीं देखा है. हम सभी लोगों ने डायनासोर को बस हॉलीवुड की जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों में देखा है और स्कूल की किताबों से उनके बारे में जाना है. हालांकि, डायनासोर का अस्तित्व बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन उनके जीवाश्म वैज्ञानिकों को अक्सर मिलते रहते हैं और उन पर रिसर्च जारी रहती है.
कितने पुराने हैं अंडे?
इसी को लेकर अब हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम को पुर्तगाल के टोरेस वेद्रास शहर के पास, सांता क्रूज के समंदर किनारे की चट्टानों में लगभग 15 करोड़ साल पुराने 10 डायनासोर के अंडों वाला एक घोंसला मिला है.
क्या अंडों में मिल सकते हैं डायनासोर बच्चे
इन अंडो को उस शहर में काम करने वाले रिसर्चर कार्लोस नटारियो खोजा है. उनकी शुरुआती रिसर्च से पता चलता है कि लाखों साल पहले इन अंडों से बच्चे सुरक्षित बाहर निकल चुके थे. हालांकि, वैज्ञानिकों को लगता है कि कुछ अंडों में डायनासोर के अजन्मे बच्चों अवशेष के सुरक्षित बचे हो सकते हैं. इसके इलाका, वैज्ञानिकों ने इन डायनासोर के अंडों का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं माना है, क्योंकि लाखों सालों में अंडे टूट कर बिखर जाते हैं. लेकिन इस घोंसले में सभी 10 अंडे पूरी तरह से सुरक्षित मिले हैं.
इस खोज जुड़ी अहम बातें
ये सभी अंडे दानेदार बलुआ चंट्टानों के पास पाए गए है. इससे साबित होता है कि किसी डायनासोर ने इस तरह की जगह को चुनना ठीक समझा, ताकि उसके अंडे सुरक्षित रहें.
टॉरेस वेद्रास नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (SHN) की रिपोर्ट में बताया गया है कि अंडे पानी की वजह से कहीं बहे नहीं. आमतौर पर, बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण अंडे गायब हो जाते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि वे उसी स्थान पर जीवाश्म बन गए जहां उनकी मां ने उन्हें छोड़ा था. अंडों में हलचल न होने के कारण वे टुकड़ों में बिखरने के बजाय सुरक्षित रहे.
शोधकर्ता इन अंडों को तोड़े बिना अंदर से समझने और उनकी स्टडी करने के लिए सीटी स्कैन का उपयोग करेंगे. उनका मानना है कि यह तकनीक उच्च-रिजॉल्यूशन वाला 3डी मॉडल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है.
किस डायनासोर प्रजाति के अंडे है?
हालांकि, वैज्ञानिकों के पास इसकी सटीक प्रजाति का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि इन पर रिसर्च अब भी जारी है. लेकिन शुरुआती रिसर्च से संकेत मिलते हैं कि ये अंडे किसी मांसाहारी थेरोपोड के हैं. अंडों का साइज में छोटा हैं, जिनका व्यास लगभग 5 सेंटीमीटर है. ये जुरासिक युग के दो पैरों वाले शिकारी थे.
