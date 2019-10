नई दिल्ली: दिन तय नहीं था, लेकिन ये निश्चित था कि जल्द ही भारत को अंग्रेज़ों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस दिन को देखने से पहले भारत में जो हो रहा था उसकी खुद महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) या किसी और ने शायद ही कल्पना की थी. अंग्रेज़ों की ‘फूट डालो और राज करो’ की योजना अपनी चरम कामयाबी की ओर थे. मोहम्मद अली जिन्ना (Mohammad Ali Jinnah) की अलग देश की मांग ने देश के हिंदू और मुस्लिमों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया था. और इसका सबसे पहला शिकार बना था पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) का नोआखाली जिला.

अलग देश के लिए जिन्ना द्वारा सीधी कार्रवाई का फरमान जारी करने के बाद हालात बिगड़ गए. और सबसे पहले इसका नतीजा नोआखाली (Noakhali) देखने को मिला. महात्मा गांधी आज़ादी के बीच जिन रक्त स्नान जैसी आशंकाओं से घिरे थे, उसकी पहली तस्वीर इसी इलाके में सामने आई. आज़ादी से करीब साल भर पहले 1946 में नोआखाली में हिंदू मुस्लिम के बीच सबसे पहले भिड़ंत हुई. ऐसी भिड़ंत जिसने लाशें ही लाशें बिखेर कर रख दीं. हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय की बड़े पैमाने पर जनहानि हुई. कई दिन तक मार काट मची रही. लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए.

The finest hour: archival footage of Gandhiji, on a peace march, trying to douse the communal fires at Noakhali, 1946

Footage courtesy : Films Division

— PIB India (@PIB_India) October 1, 2019