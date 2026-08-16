Aaj Ka Mausam: आज होगा मौसम का पलटवार! दिल्ली-NCR से पहाड़ों तक बारिश, आंधी और बिजली का अलर्ट

16 अगस्त को मानसून फिर सक्रिय रहेगा. दिल्ली-NCR, यूपी, बिहार, झारखंड और कई राज्यों में बारिश के साथ तेज हवा और बिजली का खतरा है. उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की आशंका भी बनी रहेगी.

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आज देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम?

Aaj Ka Mausam: 16 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने वाला है और मौसम का मिजाज कई राज्यों में बिगड़ सकता है. दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवा और गरज-चमक देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है. पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली का खतरा बना रह सकता है, जबकि पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं. लोगों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की जरूरत है.

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं. दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 28 डिग्री रहने का अनुमान है. तेज बारिश के दौरान निचले इलाकों में पानी भरने और ट्रैफिक प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है. हवा की गति भी बढ़ सकती है, इसलिए खुले स्थानों और कमजोर ढांचे के आसपास सावधानी बरतना जरूरी होगा. दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों को खासकर सुबह और शाम के समय अचानक बदलते मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए.

यूपी के कई जिलों में आंधी-बारिश

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है. पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक कई इलाकों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. मेरठ, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, बदायूं और शाहजहांपुर जैसे जिलों में बारिश के साथ तेज हवा चल सकती है. कानपुर, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, प्रयागराज, देवरिया और गाजीपुर समेत कई जिलों में भी मौसम खराब रहने की संभावना है. गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा. लगातार बारिश से कुछ जगहों पर जलभराव भी हो सकता है.

बिहार और झारखंड में झमाझम बारिश

बिहार में आज कई जिलों में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है. पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, पूर्वी चंपारण, पटना, गया, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार समेत कई इलाकों में मौसम सक्रिय रह सकता है. भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय में भी बारिश का असर दिखाई दे सकता है. झारखंड में 16 और 17 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. बोकारो, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ और देवघर जैसे इलाकों में लोगों को तेज बारिश और बिजली के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.

पंजाब और राजस्थान में भी बदलेगा मौसम

उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों में भी मानसून सक्रिय रह सकता है. पंजाब के पठानकोट, लुधियाना, फरीदकोट, कपूरथला, फिरोजपुर, संगरूर, होशियारपुर और अमृतसर में बारिश की संभावना है. चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम बदल सकता है. राजस्थान में अलवर, करौली, बारां, झालावाड़, चूरू, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अजमेर और भीलवाड़ा जैसे जिलों में बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है. कुछ इलाकों में अचानक तेज बारिश से दृश्यता कम हो सकती है. वाहन चालकों को खराब मौसम के दौरान गति नियंत्रित रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है.

मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर

मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश का दौर जारी रह सकता है. दमोह, राजगढ़, श्योपुर, नीमच, विदिशा, बालाघाट, खंडवा, सिवनी, होशंगाबाद, खरगोन, शिवपुरी, भोपाल और इंदौर में बारिश की संभावना है. कुछ क्षेत्रों में तेज बौछारों के साथ गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है. बारिश के कारण तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन जलभराव और यातायात संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और खुले इलाकों में काम करने वाले लोगों को बिजली चमकने के दौरान विशेष सावधानी रखनी चाहिए. स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

पहाड़ों में भारी बारिश से बढ़ेगी परेशानी

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में आज मौसम चुनौतीपूर्ण रह सकता है. उत्तराखंड के नैनीताल, ऋषिकेश, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग जैसे इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और सोलन में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़, पुंछ, कुपवाड़ा, रियासी, रामबन, उधमपुर और शोपियां में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़क बंद होने का खतरा देखते हुए यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए.

आज किन बातों का रखें ध्यान

16 अगस्त को मौसम का असर कई राज्यों में अलग-अलग रूप में दिखाई देगा, इसलिए स्थानीय मौसम चेतावनी पर नजर रखना जरूरी है. दिल्ली-NCR में बारिश और तेज हवा के दौरान ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है, जबकि यूपी और बिहार में आकाशीय बिजली के खतरे को देखते हुए खुले स्थानों से बचना चाहिए. झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में भी तेज बारिश के दौरान जलभराव और सड़क पर कम दृश्यता की समस्या हो सकती है. पहाड़ी राज्यों में गैर-जरूरी यात्रा टालना बेहतर रहेगा. खासकर बारिश के दौरान नदी, नाले और पहाड़ी ढलानों के आसपास जाने से बचना चाहिए. बदलते मौसम के बीच सावधानी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है.