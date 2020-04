नई दिल्‍ली: दिल्‍ली में हुई तबलीगी जमात की इवेंट आंध्र प्रदेश के लिए मुश्किल बन गई है. में CoronaVirus के 160 मामलों में से 140 तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोग हैं. अगर इन्‍हें छोड़कर देखा जाए तो राज्‍य के कुल केसों में महज 20 मामले ही दूसरी जगह संक्रमण की चपेट में हैं. Also Read - IND vs SA: भारत आई अफ्रीकी टीम के कोरोनावायरस टेस्‍ट की रिपोर्ट आई सामने

आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी ताजा बयान में बताया गया है कि अभी तक 161 लोग करोना वायरस के टेस्‍ट में पॉजिटिव मिले हैं. इनमें से 140 लोग वे हैं, जिन्‍होंने दिल्‍ली में तबलीगी जमात की इवेंट में भाग लिया था और उनके संपर्क में आए लोग हैं.

बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को प्रधानमंत्री को बताया था कि राज्य में अब तक 132 लोग संक्रमति पाए गए हैं, जिनमें से 111 संक्रमित मामले तबलीगी जमात से संबंधित है.

Till now 161 people have been tested positive for #CoronaVirus in Andhra Pradesh.140 of them are those who attended the Tablighi Jamaat event in Delhi, and their contacts: Chief Minister’s Office pic.twitter.com/UXrtZZk4sF

— ANI (@ANI) April 3, 2020