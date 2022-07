नई दिल्ली: पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) में सीमा पर मौजूद गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य वार्ता 17 जुलाई को क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के इस ओर (भारतीय क्षेत्र में) होगी. आधिकारिक सूत्रों ने आज शुक्रवार को यह जानकारी दी.Also Read - तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की लद्दाख यात्रा शुरू, लेह एयरपोर्ट पर पहुंचे

बता दें कि भारतीय थलसेना (INDIAN ARMY) और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के बीच पिछले दौर की वार्ता 11 मार्च को हुई थी. कई दौर की राजनयिक व सैन्य वार्ता के फलस्वरूप पिछले साल दोनों पक्षों ने पैंगोंग झील के उत्तरी व दक्षिणी किनारों और गोगरा इलाके से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की थी. Also Read - I2U2 शिखर सम्मेलन: UAE भारत में कृषि पार्क परियोजना में 2 बिलियन US डॉलर का निवेश करेगा

भारत पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों की शीघ्र वापसी पर जोर दे रहा है और उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि समग्र द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के लिए सीमा पर शांति व स्थिरता पूर्व शर्त है. Also Read - Viral Video: ITBP के जवान ने डूबकर गाया 'ए जाते हुए लम्हों...' गाना, सुनकर भावुक हो रहे लोग

एक सूत्र ने कहा, ”पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सैनिकों को हटाये जाने के लिए वार्ता जारी रखने के तहत, 16वें दौर की वार्ता 17 जुलाई को भारतीय क्षेत्र में चुशुल-मोल्डो बैठक स्थल पर होगी.”

In continuation with the talks on disengagement along the Line of Actual Control (LAC) in Eastern Ladakh, 16th round of talks will be held on the Indian Side at Chushul Moldo Meeting Point on 17 July 2022: Sources

— ANI (@ANI) July 15, 2022