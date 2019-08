शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में रविवार को तीन बच्चों सहित 18 लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. शिमला में भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि रविवार को हुई बारिश बीते 70 सालों में 24 घंटे के दौरान दर्ज की गई सबसे ज्यादा बारिश है. राज्य के अधिकांश स्थानों सहित कांगड़ा और चंबा जिलों में बीते 24 घंटों में भारी बारिश हुई है.

एक अधिकारी ने कहा कि लगातार बारिश की वजह भूस्खलन, सड़कों के संपर्क मार्ग के कटने से सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं. बारिश की वजह से जलविद्युत परियोजनाओं को बंद करना पड़ा और बांध का पानी छोड़ना पड़ा. उफनती ब्यास नदी के किनारे बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलनों के कारण मंडी और कुल्लू शहरों के बीच चंडीगढ़-मनाली राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया है. मंडी-जोगिंदरनगर राजमार्ग को भी यातायात के लिए बंद किया गया है.

68 सड़कों पर यातायात बाधित

एक सरकारी प्रवक्ता ने आईएएनएस से कहा कि राज्यभर में 68 सड़कों पर यातायात बाधित है और चंबा जिले में सबसे अधिक 47 सड़कें बाधित हैं. बाढ़ के कारण कुल्लू शहर के पास एक पुल बह गया.

Himachal Pradesh: A portion of the bridge over Beas river in Akhara Bazaar area of Kullu town collapses after the water level in the river increases due to heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/nLtW1L5UWP — ANI (@ANI) August 18, 2019

भारत के सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया

एहतियात के तौर पर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) के 1,500 मेगावाट के नाथपा झाकरी प्लांट, जो कि किन्नौर जिले में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उससे अतिरिक्त पानी छोड़ा गया, जिससे सतलुज नदी में बाढ़ आ गई. बिलासपुर जिले के घुमारवीं में आठ परिवारों और उनके मवेशियों को इलाके में बाढ़ के कारण उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.

पंडोह डायवर्जन बांध से छोड़े गए पानी की मात्रा एक लाख क्यूसेक

अधिकारियों ने बताया कि पोंग बांध से 112 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंडोह डायवर्जन बांध से एहतिहात के तौर पर अतिरिक्त पानी छोड़ा गया. बांध से छोड़े गए पानी की मात्रा एक लाख क्यूसेक थी.

24 घंटों में भारी बारिश हुई

यहां के मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य के अधिकांश स्थानों सहित कांगड़ा और चंबा जिलों में बीते 24 घंटों में भारी बारिश हुई है. आईएमडी ने कहा कि पूरे राज्य में 102.5 मिलीमीटर बारिश हुई है और यह एक दिन की सामान्य बारिश से 1,065 से ज्यादा है.

सभी जिलों में पर्याप्त बारिश हुई है-

सबसे ज्यादा बारिश बिलासपुर जिले में 252 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जो सामान्य से 2586 फीसदी ज्यादा है.

पूरे कांगड़ा जिले में बीते दो दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है.

शिमला, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा व कुल्लू जिलों के अंदरूनी इलाकों में संपर्क मार्ग को बंद किए जाने की रिपोर्ट है, जिससे यातायात बाधित हुआ है.

किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर जिलों में सतलुज, ब्यास और यमुना नदी और उनकी सहायक नदियां फिर से अपने उफान पर हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कुछ स्थानों पर सोमवार तक भारी बारिश होने की संभावना है.

बार‍िश से हुए हादसों में कई लोगों की जानें गईं



अधिकारियों ने बताया कि आठ व्यक्तियों की मौत शिमला में जबकि कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चंबा में दो- दो व्यक्तियों की और उना तथा लाहौल- स्पीति जिलों में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई. आरटीओ कार्यालय के पास हुए भूस्खलन की घटना में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया. शिमला जिले के नारकंड क्षेत्र में एक मकान पर पेड़ गिरने से नेपाल के रहने वाले दो व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि एक अन्य घटना में रविवार तड़के भारी वर्षा के बाद एक मकान की दीवार गिरने से बिहार के किशनगंज जिले का रहने वाले एक मजदूर शाह आलम की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए. एक अन्य घटना में शिमला के रोहड़ू उपमंडल के हटकोटी केंची के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक के भूस्खलन की चपेट में जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. चंबा जिले में भारी बारिश के कारण एक मकान ढहने से दो लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई. एक हादसा मेहला उपमंडल के लोना में तड़के साढ़े तीन बजे हुआ जिसमें 70 वर्षीय एक व्यक्ति और सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. कुल्लू में एक व्यक्ति उस समय सुजवाड़ नाले में बह गया, जब लोग उसे बचाने का प्रयास कर रहे थे. व्यक्ति की पहचान चुन्नी लाल के तौर पर हुई है. कुल्लू की उपायुक्त रिचा वर्मा ने बताया कि मणिकरण और बरशेनी के बीच बलरगा में भूस्खलन होने से एक पर्यटक की मौत हो गई. सोलन जिले में बड्डी तहसील में एक इमारत गिरने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई.



Himachal Pradesh: One person feared trapped under debris after a house collapsed in Shimla today; three persons have been rescued. Rescue operation underway. pic.twitter.com/Z7EKcCspta — ANI (@ANI) August 18, 2019

भूस्खलन के कारण शिमला-कालका मार्ग पर ट्रेन सेवाएं बाधित

हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन होने से शिमला और कालका के बीच ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं.

रेल अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के बाद शिमला-कालका के बीच चार-पांच स्थानों पर भूस्खलन हुआ. उन्होंने बताया कि कालका से शिमला जा रही ट्रेन सुबह तीन बजे रवाना हुई, लेकिन भूस्खलन के कारण सुबह करीब पांच बजे उसे धर्मपुर रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया. पटरी साफ होने तक ट्रेन परिचालन को वहां रोकने का फैसला किया गया है.

Himachal Pradesh: Movement of vehicular traffic has stopped near Chamba bus stand after a portion of the road was damaged due to continuous rainfall. pic.twitter.com/pzFciPitdl — ANI (@ANI) August 18, 2019

शिमला और कुल्लू में सोमवार को स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे

हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिले में सभी शैक्षिक संस्थान सोमवार को भी बंद रहेंगे. हिमाचल प्रदेश की राजधानी में भारी बारिश की वजह से यह कदम उठाया गया है. शिमला और चंबा जिला प्रशासन की ओर से रविवार को जारी एक पन्ने के आदेश में सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, आईटीआई, पॉलीटेक्निक और आंगनवाड़ी केंद्रों को फिलहाल बंद रखने के लिए कहा गया है. शिमला के उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट अमित कश्यप ने कहा, “भारी बारिश, सड़कों के क्षतिग्रस्त होने व उनके बाधित होने को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर शिमला जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 19 अगस्त तक बंद रखने का आदेश देना जरूरी हो गया था.” (इनपुट- एजेंसी)