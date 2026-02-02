Hindi India Hindi

18 लाख सालाना CTC का ऑफर, लेकिन इन हैंड सैलरी सिर्फ 6 लाख! इस लिंक्डइन पोस्ट ने मचाई सनसनी, जानिए कैसे बेवकूफ बना रही हैं कंपनियां

सैलरी स्ट्रक्चर को करीब से देखने पर पता चला कि 12 लाख रुपये काल्पनिक थे क्योंकि यह रकम कुछ ऐसी शर्तों से जुड़ी थी जो आसानी से पूरी नहीं हो सकती थीं.

जब भी नौकरी-पेशा लोगों के वेतन की बात होती है तो सबसे पहले सालाना पैकेजे का जिक्र होता है. कागजों पर सीटीसी में भारी-भरकम रकम देख के न सिर्फ लोग खुश होते हैं बल्कि ये रुतबा दिखाने का भी एक जरिया बन जाता है. लेकिन, हाल ही में एक स्टार्ट-अप फाउंडर की लिंक्डइन पोस्ट ने ऑनलाइन डिबेट छेड़ दी है. इस पोस्ट में बताया गया है कि कैस कुछ कंपनियां कॉस्ट-टू-कंपनी (CTC) के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर बताती हैं. जबकि वास्तव में कर्मचारी को मिलने वाला वेतन बेहद कम होता है.

जॉब ऑफर को आकर्षक बनाने का खेल

स्टार्ट-अप ब्लॉकसेब्लॉक के फाउंडर साहिल ठाकुर ने एक कहानी शेयर कर बताया कि कैसे उनके एक पहचान वाले को हाल ही में मुंबई के एक स्टार्ट-अप से 18 लाख रुपये के सालाना CTC पैकेज का ऑफर मिला था. साहिल ठाकुर ने बताया कि ऑफर मिलने से उनका स्टूडेंट बहुत खुश था और उसने ऑनलाइन इस उपलब्धि के बारे में पोस्ट किया और अपने माता-पिता को भी बताया.

पोस्ट में साहिल ठाकुर ने आगे बताया कि सैलरी स्ट्रक्चर को करीब से देखने पर कुछ और ही पता चला. ठाकुर ने बताया कि स्टूडेंट की बेसिक सैलरी सिर्फ 6 लाख सालाना यानी कि 50 हजार रुपये प्रति महीना थी. उन्होंने बताया कि बाकी के 12 लाख रुपये काल्पनिक थे क्योंकि यह रकम कुछ ऐसी शर्तों से जुड़ी थी जो आसानी से पूरी नहीं हो सकती थीं.

इस ऑफर में 4 लाख रुपये का जिक्र परफॉर्मेंस बोनस के रूप में था. ठाकुर ने दावा किया कि टारगेट इस तरह से बनाए गए थे कि ज्यादातर लोग उन्हें हासिल ही न कर सकें. इसके अलावा 3 लाख रुपये का एक रिटेंशन बोनस भी था. ये दो साल बाद दिया जाना था. यानी कि कर्मचारी को कंपनी में 2 साल तक काम करने के बाद ही ये पैसे मिलने थे.

साहिल ठाकुर ने बताया कि बाकी के 5 लाख रुपये में एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान (ESOPs) शामिल थे. इनकी वैल्यू कंपनी के मौजूदा फंडिंग राउंड के हिसाब से थी. ठाकुर ने समझाया कि अगर कंपनी एग्जिट या IPO नहीं करती है तो उनकी कीमत ₹0 होगी.

पोस्ट में आगे बताया गया कि कंपनियां CTC को ऐसे बोनस के साथ बढ़ा-चढ़ाकर बताती हैं जो आपको कभी नहीं मिलेंगे. दिखाने के लिए ₹18 LPA भले शानदार लगता हो लेकिन ज्यादातर फ्रेशर्स को सैलरी ब्रेकअप के बारे में जानकारी नहीं होती.

साहिल ठाकुर की इस पोस्ट ने ऑनलाइन डिबेट छेड़ दी है और बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं. कुछ इसे धोखा बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि जब कर्मचारी नौकरी बदलेगा तो उसे इसका फायदा होगा.