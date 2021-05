Dr. Harsh Vardhan, India, Union Health Minister, coronavirus, COVID-19, Delhi, news: ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की 25वीं बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में लगातार तीन दिन से रोज 4 लाख से ज़्यादा मामले आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में फिर 4,01,078 मामले आए. हालांकि ये संतोषजनक बात है​ कि पिछले 24 घंटे में 3,18,609 मरीज़ ठीक हुए हैं. Also Read - कोरोना ने छीना दिग्गज हॉकी खिलाड़ी, भारत को दिलाया था ओलंपिक गोल्ड

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि, पिछले 7 दिनों से देश के 180 जिलों में COVID-19 का एक भी नया मामला नहीं देखा गया है. 18 जिलों ने पिछले 14 दिनों में कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है. 54 जिलों में नहीं देखा गया पिछले 21 दिनों में कोई नया मामला.

For last 7 days, 180 districts in the country have not seen a single new case of COVID-19. 18 districts have not recorded any cases in last 14 days. 54 districts have not witnessed any new case in last 21 days: Union Health Minister Harsh Vardhan pic.twitter.com/QeWlBeZq1t

