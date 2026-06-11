CBSE का पूरा सिस्टम हैक करने वाले 19 साल के लड़के को IIT कानपुर में बिना डिग्री के मिली नौकरी

निसर्ग ने साबित किया कि हैकिंग हमेशा गलत नहीं होती – अगर इसे नैतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पूरा सिस्टम मजबूत हो सकता है.

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निसर्ग ने पोर्टल की गंभीर सुरक्षा कमजोरियां उजागर कीं. (image- AI)

19 साल की उम्र में ज्यादातर युवा कॉलेज एडमिशन की चिंता करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के निसर्ग अधिकारी ने साइबर सुरक्षा की दुनिया में तहलका मचा दिया. उन्होंने CBSE के OSM (On-Screen Marking) पोर्टल की गंभीर सुरक्षा कमजोरियां उजागर कीं, जिससे लाखों छात्रों के संवेदनशील डेटा का खतरा था. अब उनकी मेहनत रंग लाई है – IIT कानपुर ने उन्हें C3iHub में OSINT और थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियर की नौकरी दे दी है. यह कहानी दिखाती है कि सही दिशा में टैलेंट कितनी बड़ी सफलता दिला सकता है. indiatoday.in के मुताबिक, निसर्ग अधिकारी ने मई 2026 में अपने ब्लॉग पर OSM पोर्टल की कमजोरियों का विस्तार से खुलासा किया. उन्होंने बताया कि पोर्टल में मास्टर पासवर्ड था, OTP बायपास संभव था, और AWS बकेट मिसकॉन्फिगर होने से डेटा पब्लिक हो सकता था. इससे एग्जामिनर अकाउंट्स में घुसकर आंसर शीट्स देखना या मार्क्स बदलना तक संभव हो सकता था.

सुरक्षा टीम में शामिल करने का फैसला

IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने 22 मई के ब्लॉग पोस्ट को पढ़कर निसर्ग से संपर्क किया. उन्होंने कहा कि निसर्ग की रिपोर्ट पढ़कर उन्होंने उन्हें अपनी साइबर सुरक्षा टीम में शामिल करने का फैसला लिया. 9 जून को निसर्ग की नियुक्ति हो गई, जहां वे ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस और थ्रेट इंटेलिजेंस पर काम करेंगे. Times of India के मुताबिक, निसर्ग ने फरवरी में ही CBSE और CERT-In को इन कमजोरियों की जानकारी दी थी, लेकिन शुरुआत में ज्यादा एक्शन नहीं हुआ. बाद में CBSE ने उन्हें दिल्ली बुलाकर IIT के एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग कराई. दो हफ्तों तक IIT मद्रास और IIT कानपुर की टीमों ने पोर्टल को सुरक्षित बनाने में काम किया. 12वीं पास खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहता है

12वीं पास है और खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहता है

यह युवा हैकर 12वीं पास है और खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहता है. उसने दावा किया कि पोर्टल की कमजोरियां सिर्फ 20 मिनट में ढूंढ लीं. CBSE ने शुरुआत में हैकिंग के दावों से इनकार किया, लेकिन बाद में सुरक्षा सुधार के लिए निसर्ग की मदद ली.

C3iHub में निसर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. वे पब्लिकली उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करके साइबर खतरों का पता लगाएंगे और IIT की साइबर सुरक्षा को मजबूत करेंगे. IIT कानपुर के मुताबिक, वे सबसे युवा इंजीनियर्स में से एक हैं जिन्हें वहां मौका मिला है. निसर्ग की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा है. बिना पारंपरिक डिग्री के भी स्किल्स से बड़ी जॉब मिल सकती है. उन्होंने बेहतर सैलरी वाले ऑफर्स छोड़कर IIT का यह रोल चुना, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल काम पसंद है. भारत में डिजिटल एग्जामिनेशन बढ़ रहे हैं, ऐसे में responsible disclosure जैसे तरीके जरूरी हैं. उनकी सफलता आने वाले समय में कई युवाओं को साइबर सुरक्षा की ओर आकर्षित करेगी.