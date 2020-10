नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है. दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक 18 वर्षीय लड़को को मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वह एक दूसरे धर्म की लड़की से दोस्ती रखता था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि मामला प्रेम प्रसंग का था. लड़के को अपनी जिंदगी से इसलिए हाथ धोना पड़ा क्योंकि वह हिंदू समुदाय का था और लड़की मुस्लिम धर्म की थी. लड़के की हत्या का तीन नाबालिगों सहित कुल पांच लोगों पर लगा है जिसमें लड़की का भाई भी शामिल है. Also Read - फिर से माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, 15 अक्टूबर से शुरू होगी दिल्ली-कटरा वंदे भारत ट्रेन सेवा

दिल्ली पुलिस ने इस मामलें तुरंत कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि लड़की जहांगीरपुरी में रहती थी और लड़का आदर्श नगर का रहने वाला था. दोनों एक दूसरे से बात करते थे जो लड़की के भाइयों को पसंद नहीं था. लड़की के भाइयों ने पहले लड़के को जान से मारने की धमकी दी और बाद में पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 7 अक्टूबर को बाबू जगजीवन राम अस्पताल से एक शख्स की मौत की सूचना पुलिस को मिली और जिसके बाद पुलिस के अस्पताल पहुंचने पर मृतक की पहचान राहुल के रूप में हुई. राहुल की बॉडी पर बाहरी चोट नहीं दिख रही थी, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसे काफी गहरी चोट आईं थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई.

Victim Rahul was friends with a girl from Jahangirpuri. Her family objected to it so her relatives beat him up, leading to his death. Md Raj, Manwar Husaain & 3 minors arrested. We appeal to people to not give any colour to the case, it is dispute of two families: DCP North West https://t.co/xVEytQpsLe pic.twitter.com/vo6QJYDrIp

— ANI (@ANI) October 10, 2020