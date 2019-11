नई दिल्ली: सिख विरोधी दंगा मामले के दोषी व कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एम्स को सज्जन कुमार की स्वास्थ्य जांच के लिए बोर्ड के गठन का आदेश दिया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुमार की जांच रिपोर्ट 4 हफ्ते में कोर्ट में जमा करनी होगी. तब तक सज्जन कुमार जेल में ही रहेंगे.

1984 सिख दंगाः सज्जन कुमार की बेल याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सिख दंगा मामलों में पीड़ितों के वकील एचएस फुल्का ने कहा कि सज्जन कुमार पिछले 10 महीने से जेल में है. कुमार के वकील ने आज कोर्ट ने दलील दी है कि उनकी हालत खराब है औऱ उनके इलाज के लिए उन्होंने जमानत की मांग की है. इसी मामले पर कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों से जांच कराने के बाद रिपोर्ट की मांग की है. फुल्का ने कहा रिपोर्ट आने के बाद ही जमानत के आवेदन पर विचार किया जाएगा।’

HS Phoolka, Lawyer of 1984 anti-Sikh riots’ victims: Sajjan Kumar is in jail for the last 10 months. Today his lawyer argued that Kumar’s health has deteriorated & asked for bail. Court then sought a report from AIIMS after which his bail application will be considered. https://t.co/7aWMndDFQr pic.twitter.com/v9YNHW7m8h

— ANI (@ANI) November 6, 2019