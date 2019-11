नई दिल्लीः 1984 में दिल्ली में हुए सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. आजीवन कारावास की सजा काट रहे सज्जन कुमार की इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. बता दें कि इससे पहले भी सज्जन कुमार ने जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था.

सज्जन कुमार कि इस नई याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम देखते हैं. दंगों के आरोपी सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. बता दें कि दिल्ली के इन दंगों में 2500 से ज्यादा सिख लोग मारे गए थे.

1984 anti-Sikh riots case: Supreme Court has said that it will consider bail application of convict Sajjan Kumar. He is currently serving life imprisonment in the case. (file pic) pic.twitter.com/cTvLBfPXx5

— ANI (@ANI) November 4, 2019