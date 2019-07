नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली प्रगति बैठक में 2022 तक सभी के लिए आवास की प्रतिबद्धता दोहराई और अधिकारियों को इस उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में मेहनत से कार्य करने और रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने को कहा. पीएमओ के बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत और सुगम भारत अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. इसके अलावा उन्होंने राज्यों का आह्वान किया कि वे वर्तमान मानसून के दौरान जल संरक्षण पर अधिकतम ध्यान दें. बता दें मोदी ने पिछले कार्यकाल में 29 प्रगति बैठकों में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश के साथ 257 परियोजनाओं की समीक्षा की थी.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म- ‘ प्रगति’ के जरिए आज 30वीं बैठक की अध्यक्षता की. केंद्र सरकार के नए कार्यकाल में यह पहली प्रगति बैठक थी. नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जुड़ी शिकायतों के समाधान की समीक्षा की.

पीएम ने केंद्र सरकार के संकल्प को दोहराया कि कोई भी परिवार 2022 तक बेघर नहीं रहेगा और अधिकारियों को प्रेरित किया कि वे इस उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में मेहनत से कार्य करें, और रास्ते में आऩे वाली सभी बाधाओं को खत्म करें. प्रधानमंत्री ने वित्तीय सेवाओं के विभाग से जुड़ी जन शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi held the first PRAGATI meeting of his second term, today. In the meeting PM strongly reiterated commitment for “Housing for All” by 2022, & reviewed the progress of flagship schemes Ayushman Bharat & Sugamya Bharat Abhiyan. pic.twitter.com/a649rBEutT

— ANI (@ANI) July 31, 2019