J&K Encounter: आतंकियों से मुठभेड़ में आर्मी के अफसर समेत 2 शहीद, ऑपरेशन जारी

राजौरी/जम्मू,: जम्मू-कश्मीर में आज बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दौरान सेना के एक अफसर और एक जवान समेत दो Army personnel आज बुधवार को शहीद हो गये हैं. और एक अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गया. घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया है.भीषण गोलीबारी जारी है, घटनास्थल पर दो आतंकवादी फंसे हुए थे.

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के धर्मसाल के बाजी माल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है. आतंकवादियों सेना और पुलिस के जवानों की एक संयुक्त टीम के बीच गोलीबारी जारी है.

पुलिस ने कहा कि घेराबंदी और तलाशी अभियान के बाद धर्मसाल के बाजीमल इलाके में आतंकवादियों और सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. गोलीबारी में एक अधिकारी और एक सैनिक की जान चली गई और एक अन्य घायल हो गया.

#WATCH | An encounter is underway between terrorists and joint forces of Army & J-K Police in the Bajimaal area of Dharmsal in Rajouri district

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/pNnXvtbRKt

— ANI (@ANI) November 22, 2023