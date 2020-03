सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एनटीपीसी की दो मालगाड़ियां आमने-सामने से टकरा गई, जिसके चलते दोनों गाड़ियों की बोगियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है. एक घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. एनटीपीसी टीम राहत-बचाव के कार्य में जुटी हुई है.

Madhya Pradesh: 2 people have lost their lives, 1 injured has been shifted to hospital in Singrauli. Rescue operation for another person is underway by a team of NTPC. https://t.co/mhbMF6dZWy

— ANI (@ANI) March 1, 2020