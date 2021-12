श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच दो अलग-अलग मुठभेड़ों (Encounters) में तीन आतंकवादी मारे गए (Three terrorists killed), जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. दो स्थानीय आतंकवादी और एक पाकिस्तानी आतंकवादी प्रतिबंधित आतंकी संगठन JeM से संबद्ध मारा गया. अभी तलाश जारी है. एक एम4 और दो एके 47 राइफलें बरामद हुईं हैं.Also Read - Hyderpora Encounter: SIT ने सुरक्षाबलों को दी क्‍लीन चिट, डॉ. मुद्दसिर की हत्‍या आतंकी ने की थी, आमिर की मौत क्रॉस-फायरिंग में फंसने पर हुई

#UPDATE: Two local terrorists and one Pakistani terrorist affiliated with proscribed terror outfit JeM killed. Search still underway. One M4 and two AK 47 rifles recovered: IGP Kashmir Vijay Kumar

— ANI (@ANI) December 29, 2021