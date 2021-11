Kulgam Encounter: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में कुलगाम (Kulgam) जिले के चावलगाम क्षेत्र में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार सुबह से मुठभेड़ (Encounter) जारी है. सुरक्षाबलों ने यहां हिज्बुल मुजाहिदीन (Hizbul Mujahideen) के दो आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है. कश्मीर जोन की पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.Also Read - एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान में विध्वंसकारी भूमिका निभाता रहा है

पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया है. दो आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं और ऑपरेशन अब भी जारी है और आगे के जानकारी की प्रतीक्षा है. उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में हिज्बुल मुजाहिदीन का जिला कमांडर शिराज मोल्वी भी शामिल है. दूसरे आतंकवादी का नाम यावर भट है.

कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि शिराज साल 2016 से ही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है. वह युवाओं को आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करता था और उनकी नियुक्तियां करवाता था, इसके अलावा वह कई आम नागरिकों की हत्या में भी शामिल रहा है. उन्होंने इस आतंकवादी के मारे जाने को एक बड़ी सफलता करार दिया.

2 Hizbul Mujahideen terrorists killed by security forces in ongoing encounter in J-K's Kulgam

