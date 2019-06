कोलकाता: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में गुरुवार को दो समूहों के बीच हुए संघर्ष में दो व्‍यक्‍त‍ियों गोली मारकर हत्या कर दी, गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मृतक की पहचान रामबाबू शॉ के तौर पर हुई है. जबकि गंभीर रूप से घायल एक शख्‍स ने अस्‍पताल में दम तोड़ दिया. अन्‍य घायलों का भी इलाज चल रहा है. ताजा हिंस के मद्देनजर मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने तत्‍काल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है.

कोलाकाता के ठीक उत्‍तर में भाटापाड़ा में गुरुवार सुबह दो गुटों में झड़प हो गई. इसमें देशी बम फेंके गए और गोलियां चलाई गईं. पुलिस को नियंत्रण के लिए अश्रु गैस छोड़नी पड़ी और कुछ का कहना है कि फायरिंग भी करना पड़ी.

West Bengal: In a clash between two groups of miscreants, crude bomb hurled, gun shots fired in Bhatpara; more details awaited. pic.twitter.com/lFFLdMBoAH

— ANI (@ANI) June 20, 2019