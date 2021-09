Assam News: असम के दरांग जिले के धौलपुर गोरुखुटी इलाके में गुरुवार को स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प में दो प्रदर्शनकारी मारे गए. वहीं, घटना में 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच यह झड़प तब हुई, जब टीम राज्य कृषि परियोजना से संबंधित भूमि से अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने गई थी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारियों पर पुलिसकर्मी गोलियां चलाते भी दिखाई दे रहे हैं.Also Read - Rajya Sabha by-Polls: BJP ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, एल मुरुगन को इन राज्‍यों से उम्मीदवार किया घोषित

दारांग के पुलिस अधीक्षक एसपी सुशांत बिस्वा सरमा ने बताया कि स्थानीय लोगों ने बेदखली अभियान का विरोध किया और पथराव शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि हमारे 9 पुलिसकर्मी भी घायल हुए है. उन्होंने बताया कि अब हालात सामान्य है.

Assam CM Himanta Biswa Sarma who is also the state home minister will take action in the matter as the public has given us the responsibility to protect Assam, and we all are with him: Assam Min Ranjit Kumar Dass on violence in Sipajhar, Darrang during an anti-encroachment drive pic.twitter.com/UUb44PJoFh

