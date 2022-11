जम्मू-कश्मीर में लश्कर के दो आतंकवादी गिरफ्तार, ग्रेनेड और गोला-बारूद बरामद

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने लश्कर ए तैयबा के दो आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता पायी है. सोपोर पुलिस ने बारामूला पुलिस के साथ मिलकर लश्कर के 2 आतंकवादियों को पकड़ा है. इनके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन, पिस्टल राउंड, विस्फोटक उपकरण, ग्रेनेड सहित हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं. इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज़ कर जांच की जी रही है.

Sopore police, along with Baramulla police, apprehended 2 LeT terrorists y’day. Arms&ammunition including 1 pistol, 1 pistol magazine,pistol rounds, Improvised Explosive Device, war-like stores&grenades were recovered. FIR registered,investigation underway: Jammu & Kashmir Police pic.twitter.com/iXGdYjzGiE — ANI (@ANI) November 5, 2022