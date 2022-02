चेन्नई: तमिलनाडु में बीजेपी मुख्यालय (Tamil Nadu BJP office ) पर बुधवार-बृहस्पतिवार की दरम्‍यानी रात को पेट्रोल बम (petrol bombs) फेंके गए. जानकारी के मुताबिक, तमिलनाडु भाजपा कार्यालय पर रात करीब एक बजे दो पेट्रोल बम फेंके गए. भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा, कुछ लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ बैलेट पेपर चलेगा, बम और गोलियां नहीं. डीएमके सरकार को निष्पक्ष जांच का आदेश देना चाहिए. अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो हम सीबीआई और एनआईए जांच (CBI & NIA enquiry) पर दबाव डालेंगे.Also Read - WB NEET 2021 Round 1 Seat Allotment Result: पश्‍च‍िम बंगाल नीट 2021 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट परिणाम आज wbmcc.nic.in पर

2 petrol bombs were hurdled at the Tamil Nadu BJP office around 1am. Some people are trying to scare us, only ballet paper will work, not bombs and bullets. A fair probe should be ordered by DMK govt. We will pressurise CBI & NIA enquiry if they fail to do so: BJP leader CT Ravi pic.twitter.com/JnUY8QzI8z

— ANI (@ANI) February 10, 2022