Assam News: असम में आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े दो संदिग्ध आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. संदिग्ध आतंकवादियों को पुलिस ने कल रात गोलपारा जिले में गिरफ्तार किया था लेकिन इसकी जानकारी रविवार को दी गई. गोलपाड़ा के एसपी वीवी राकेश रेड्डी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी अल-कायदा भारतीय उपमहाद्वीप (AQIS) और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT) से कनेक्शन सामने आया है. इनका बारपेटा और मोरीगांव मॉड्यूल से सीधा संबंध है. घर की तलाशी से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और आईडी कार्ड के साथ अल-कायदा, जिहादी तत्वों, पोस्टर और अन्य दस्तावेजों से संबंधित बहुत सारी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई हैं.Also Read - असम में 4 घंटे के लिए बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं, सरकार ने जारी किया आदेश

गोलपाड़ा के एसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों ने बांग्लादेश से आए जिहादी आतंकवादियों को रसद सहायता और आश्रय दिया था. उन्होंने ज़िले में स्लीपर सेल की भर्ती के लिए AQIS के सदस्य होने की बात कबूल की है. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी. पूछताछ में कई अहम जानकारी पुलिस के हाथ लग सकती है. Also Read - असम में आतंक के खिलाफ योगी मॉडल, मुफ्ती के मदरसे पर दौड़ा बुलडोजर, देखें वीडियो

Two suspected terrorists linked with Al-Qaeda Indian Subcontinent (AQIS) and Ansarullah Bangla Team (ABT) were arrested by police in Goalpara district last night: Assam Police pic.twitter.com/Zzrqey91k2

— ANI (@ANI) August 21, 2022