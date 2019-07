श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मंगलवार को जैश-ए-मोहम्मद के एक स्वयंभू कमांडर समेत दो आतंकवादी मारे गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया, एक गोपनीय सूचना के आधार पर अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में हुई मुठभेड़ में फैयाज पंजू अपने साथी के साथ मारा गया. पुलिस अधिकारी ने फैयाज पंजू के मारे जाने को एक बड़ी उपलब्धि बताया है.

अनंतनाग एनकाउंटर पर जम्‍मू एंड कश्‍मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि 2 आतंकवादी मारे गए. त्राल के फैयाज पंजू जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर था और वह यहां बहुत सक्रिय था. वह अनंतनाग में सीआरपीएफ पर हमले का सह-साजिशकर्ता था जिसमें 5 जवानों की जान गई थी. अन्य आतंकवादी की पहचान का पता लगाया जा रहा है.

DGP J&K, Dilbagh Singh on Anantnag encounter: 2 militants killed. Fayaz Thokar, of Tral, was a Jaish-e-Mohammed commander&was very active here. He was a co-conspirator of attack on CRPF in Anantnag which claimed lives of 5 jawans. Identity of other terrorist is being ascertained. pic.twitter.com/SSc7ETqnO1

— ANI (@ANI) July 30, 2019