नई दिल्ली: उत्तर पूर्व दिल्ली के जाफराबाद इलाके में शुक्रवार को बाइक सवार दो लोगों ने एक दुकान के सामने कथित तौर पर गोलियां चलायी. पुलिस ने बताया कि घटना के समय मौके पर दुकान के मालिक की मौजूदगी से लगता है कि यह आपसी दुश्मनी को लेकर किया गया हमला था. यह घटना सीएए-विरोधी प्रदर्शन स्थल के पास हुई है. लेकिन पुलिस का कहना है कि इस घटना का सीएए विरोधी प्रदर्शनों से कोई लेना- देना नहीं है.

#WATCH CCTV footage of two unidentified persons opening fire in front of a shop in Delhi’s Jafarabad area earlier today. Police investigation is underway. pic.twitter.com/k7yrqoCCw8

