चेन्नई: तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के एक गांव में बोरवेल में गिरे दो साल के बच्चे को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है. बच्चा शुक्रवार शाम लगभग 5:30 बजे बोरवेल में गिर गया था और 30 फुट की गहराई में जाकर अटक गया. इसके बाद रात में वह और नीचे सरकते हुए लगभग 70 फुट की गहराई में जाकर फंस गया.

तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी. विजया भास्कर ने शनिवार सुबह एक टीवी चैनल से कहा कि बोरवेल में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है. उन्होंने कहा कि बच्चे के 70 फुट नीचे फिसल जाने के बाद अधिकारी उसके रोने की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं. दमकल विभाग और अन्य लोगों द्वारा शुक्रवार शाम से ही बच्चे को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

Tamil Nadu: Operation continues to rescue a 2-year-old boy, Sujith Wilson, who fell in a 25-feet deep borewell in Nadukattupatti, Tiruchirappalli district yesterday afternoon. pic.twitter.com/1EFK6b1DzX

— ANI (@ANI) October 26, 2019