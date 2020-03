नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी रेस्तरां को बंद कर दिया. हालांकि, खाना खरीदकर ले जाने और घर तक खाना पहुंचाने की सुविधा जारी रहेगी. मुख्यमंत्री ने कहा, पूरी दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलने के खतरे को देखते हुए 20 से अधिक लोगों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जमावड़े पर रोक रहेगी.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा, उप राज्यपाल अनिल बैजल ने सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों को गतिविधियों को अलग-अलग बांटने और सभी गैर जरूरी सेवाएं स्थगित करने को कहा है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार से गैर जरूरी सेवाएं बंद रहेंगी.

Delhi CM: We have started stamping people who have been asked to remain in home quarantine upon their arrival in India. There are instances of such people fleeing home. If such persons don’t keep themselves in quarantine, govt will be forced to arrest them&lodge FIR against them. https://t.co/4kz6NnhTcI

— ANI (@ANI) March 19, 2020