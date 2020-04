नई दिल्ली: देश में कोरोना संकट से सबसे अधिक प्रभावितों में देश की राजधानी राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 110 नए मामले आने के साथ संक्रमित लोगों की संख्या रविवार को बढ़ कर 2,003 पहुंच गई शहर में आज संक्रमण से दो लोगों की मौत भी हुई. बता दें कि शनिवार की रात तक शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,893 थी और 43 लोगों की इससे मौत हुई थी. Also Read - टी-20 की बढ़ती लोकप्रियता को देख आखिर क्यों चिंतित है ये दिग्गज, जानिए वजह

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में COVID19 के 2003 पॉजिटव केस मामले हैं, जिनमें कल से 110 नए मामले शामिल हैं. मरने वालों की संख्या 45 है. गंभीर बीमारियों से पीड़ित 38 मरीज हैं. रैपिड परीक्षण आज से शुरू होने की सबसे अधिक संभावना है.

There are 2003 COVID19 positive cases in Delhi including 110 positive cases from yesterday. Death toll is 45. 38 patients who died suffered from serious ailments; Rapid tests are most likely to start from today: Delhi Health Minister Satyendra Jain pic.twitter.com/A2spYS9OL0

— ANI (@ANI) April 20, 2020