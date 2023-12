Republic Day 2024: फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित, परेड की रिहर्सल शुरू

26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत की ओर से फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रॉन को मुख्य अतिथि के लिए न्यौता दिया गया है. भारत ने इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने जनवरी में नई दिल्ली की यात्रा करने में असमर्थता व्यक्त की. फिर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया. दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल शुरू हो गई है.

देखें परेड की रिहर्सल की वीडियो-

#WATCH | Rehearsals for the 26th January Republic Day parade have started on Delhi’s Kartavya Path pic.twitter.com/RVsiINFb14

— ANI (@ANI) December 22, 2023