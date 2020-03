नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के लोगों से कोरोना वायरस की गंभीरता को समझने और घरों में रहने की अपील करते हुए मंगलवार को 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की. कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है.’’

लॉकडाउन की खबर के बाद ज्यादातर जगहों पर लोग खरीददारी कर रहे हैं. कई दुकानों पर भीड़ देखी गई. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की आशंकाएं दूर करने का प्रयास करते हुए मंगलवार को कहा कि लोगों को 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की उपलब्धता को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है और केंद्र तथा अनेक राज्य सरकारें इसके लिए मिलकर काम करेंगी.

ये दुकानें खुली रहेंगी-

केमिस्ट की शॉप, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, लैब और राशन की दुकानें खुली रहेंगी. डॉक्टर के यहां जाने की इजाजत होगी. अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे. पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसी सेवाएं चालू रहेंगी. जनवितरण प्रणाली वाली और आम राशन की दुकानें खुली रहेंगी, फल और सब्जी, डेयरी और दूध, मीट और मछली, चारे की दुकानें खुली रहेंगी.

#21daysLockdown #CoronavirusLockdown : Read the fine print – here’s a useful list of essential services and commodities which will be open in lockdown period pic.twitter.com/yPXT4XfYUS

— PIB India (@PIB_India) March 24, 2020