Rajasthan Latest News in Hindi: राजस्थान के सीकर जिले (Sikar district) के एक गांव में एक कोरोना पीड़िता के शव को कथित तौर पर दफनाने के बाद लगभग 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. जिसका शव बिना किसी कोविड प्रोटोकॉल (Covid-19 Protocol in Hindi) का पालन किए बगैर गुजरात से लाया गया था. राजस्थान कांग्रेस प्रमुख और राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र सीकर के खेवरा गांव से हाल ही में इस घटना की सूचना मिली थी. अधिकारियों ने कहा कि शव गुजरात से लाया गया था और गांव में अंतिम संस्कार किए जाने के बाद शव के संपर्क में आए करीब 21 लोगों की जान चली गई. Also Read - राजस्थान में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी से हालात खराब, सरकार ने दिल्ली भेजे तीन मंत्री

अधिकारियों के अनुसार कोविड पीड़ित के संक्रमित शरीर को 21 अप्रैल को गांव लाया गया था और 100 से अधिक लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, जो कोविड के दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना आयोजित किया गया था. उन्होंने कहा कि शव को प्लास्टिक की थैली से बाहर निकाला गया था और कई लोगों ने उसे दफनाने के दौरान छुआ था. हालांकि लक्ष्मणगढ़ के उप-विभागीय अधिकारी कुलराज मीणा ने कहा कि 21 मौतों में से केवल कोविड-19 के कारण 3-4 मौतें हुईं. Also Read - Covid-19 Test Guidelines: अगर इस राज्य में हैं तो दें ध्यान, कोरोना की जांच के लिए अब इस डॉक्यूमेंट का पास में होना है जरूरी

मीणा ने मीडिया को बताया, ‘अन्य मौतें वृद्धावस्था समूह से हुई हैं. हमने 147 परिवारों के नमूने एकत्र किए हैं, जहां मौतें हुई हैं, यह जांचने के लिए रिपोर्ट की गई है कि यह सामुदायिक प्रसारण का मामला है या नहीं.’ मीणा और अन्य अधिकारियों ने एक मेडिकल टीम के साथ रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद गांव का दौरा किया, जिसमें गांव के तत्काल साफ-सफाई के निर्देश दिए गए थे. अन्य संक्रमित लोगों को ठीक करने के लिए मेडिसिन किट भी वितरित किए गए.

सीकर के जिला कलेक्टर अविरल चतुर्वेदी ने कहा कि अधिकारियों ने गांव का दौरा किया और लोगों को इस तथ्य से अवगत कराया कि अंतिम संस्कार के लिए सभी सामाजिक समारोहों को उचित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वास्तविक स्थिति जानने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे भी किया गया था.

मालूम हो कि राजस्थान में पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण के 17,987 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 160 लोगों की मौत हो गई. हालांकि अच्छी बात ये है कि इतने ही समय में 17,667 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे गई. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,38,786 हो गई है इनमें 5,506 मरीजों की मौत हो चुकी है और कुल 5,33,973 लोगों के इलाज के छुट्टी दे दी है. इसके अलावा राज्य में एक्टिव केस की संख्या अब 1,99,307 है. (आईएएनएस)