नई दिल्ली: उत्तर रेलवे के लगभग 21 ट्रेनों को गुरुवार की सुबह उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे में कम दृश्यता के कारण विलंबित किया गया है. ड्राइवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मोटर चालकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में कोहरे की वजह से होने वाली कम दृश्यता में आवागमन के लिए सावधानी बरतने को कहा गया है.

21 trains running late due to low visibility in the Northern Railway region.

